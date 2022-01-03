Работаю дизайнером на удаленке, В Ульяновске совсем недавно и поэтому хочу найти друзей. Интересна тема активного отдыха, настольных игр и просто хорошего общения

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб

Ищешь друзей и компанию в городе Ульяновск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ульяновск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.