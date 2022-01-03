Ульяновск
Профиль пользователя Mesonti
О себе
Работаю дизайнером на удаленке,
В Ульяновске совсем недавно и поэтому хочу найти друзей.
Интересна тема активного отдыха, настольных игр и просто хорошего общения
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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