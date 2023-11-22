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Ульяновск
Профиль пользователя Leha80

фото пользователя Leha80

О себе

Спокойный и активный , люблю общение и честность, не терплю ложь .

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Кто со мной прогуляться 🚶

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 153 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

VILLAGE PARTY РУБЛЕВКА| Бассейн| Барбекю | Сауна | Хорошая компания|Чит.Описание

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя nadiakirilova

Москва → сходить на мероприятие

концерт-медитация

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anastasiya86

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 5 участников

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