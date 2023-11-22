⬅️ Посмотреть других пользователей в Ульяновске
Ульяновск
Ульяновск
Профиль пользователя Leha80
О себе
Спокойный и активный , люблю общение и честность, не терплю ложь .
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ульяновск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам