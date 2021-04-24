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Ульяновск
Профиль пользователя IvanVladimirov

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О себе

Общаюсь, радуюсь, наслаждаюсь😀 Меломан с большим стажем👂встречу ту, которая будет часами рассказывать про 🎬

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🧠 Психология / саморазвитие
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