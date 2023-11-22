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Ульяновск
Профиль пользователя ilka02

фото пользователя ilka02

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Прогуляться,сходить в клуб

маленькое фото пользователя Wenera90
маленькое фото пользователя Nastasishh
Откликнулись 2 участника

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Погулять,сходить в киношку ,пофоткаться пообщаться🙂

маленькое фото пользователя Elya4445
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vlasova04

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Хочу быть твоей подружкой) только переехала к вам в город хочу общения

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Kristin

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Открыта для общения, времяпровождения, буду рада знакомству)

Откликнулись 3 участника

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