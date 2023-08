О себе

В поисках бесплатного дофамина 😅

ЧЮ: Friends, the BBT, the Office - люблю, смотрю, некоторые знаю by heart))

Фотографирую, шоппингую, посещаю музыкальные события (летние сезоны в усадьбе ♥️) в свободное от работы время :)