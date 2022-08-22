Ульяновск
Профиль пользователя Fisstashka

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О себе

В поисках бесплатного дофамина 😅
ЧЮ: Friends, the BBT, the Office - люблю, смотрю, некоторые знаю by heart))
Фотографирую, шоппингую, посещаю музыкальные события (летние сезоны в усадьбе ♥️) в свободное от работы время :)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Ульяновск → пообщаться

Интересует взаимовыгодный обмен мемами на постоянной основе ))

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