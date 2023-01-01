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Ульяновск
Играю в игрушки, ксго, раст и симс) Люблю фазму, и просто обожаю настолки, позовите меня играть в настолки и мое сердечко ваше
Ульяновск
Профиль пользователя Elizazzz
О себе
Играю в игрушки, ксго, раст и симс) Люблю фазму, и просто обожаю настолки, позовите меня играть в настолки и мое сердечко ваше
А еще я программист, учусь созданию игр и радуюсь жизни
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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