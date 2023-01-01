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Ульяновск
Профиль пользователя Elizazzz

фото пользователя Elizazzz

О себе

Играю в игрушки, ксго, раст и симс) Люблю фазму, и просто обожаю настолки, позовите меня играть в настолки и мое сердечко ваше🩷
А еще я программист, учусь созданию игр и радуюсь жизни

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Ульяновск → пообщаться

Погнали играть в игры, кс, раст, или обсудим жызнь симов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя annaboomm

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Sarah

Пермь → пообщаться

В поиске прекрасного собеседника, друга, психолога.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Anzhela97

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Жизнь одна, нужно жить в кайф

Откликнулись 2 участника

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