Ульяновск
Профиль пользователя Eleim

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О себе

Слушаю музыку (преимущественно рок и металл), занимаюсь рукоделием (вышивка, бисер), читаю (ужасы, фантастика). Хочу научиться играть на гитаре

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💩 Странный юмор 📚 Книги

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valdemar04
Ульяновск → Другое

Ищу новых знакомых с кем можно пойти оторваться на рок концертах

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