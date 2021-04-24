Люблю русский рок, работаю много, отдыхаю мало. Так сложились обстоятельства, что живу теперь один. Пью много и со вкусом. Но не часто. Поговорить почти обо всем могу. Не привык один))) тяжко пока.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

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