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Ульяновск
Профиль пользователя Dave

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О себе

Интересный человек, с кучей сюрпризов)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Прогуляться просто и пофотографироваться), есть свободный фотограф ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 46 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

Откликнулось 27 участников

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