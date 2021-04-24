Ульяновск
Профиль пользователя aurum
О себе
слушаю рок, смотрю аниме, программирую для души
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📚 Книги 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
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