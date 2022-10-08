Улан-Удэ
Профиль пользователя w_kwaii
О себе
Мне очень сложно законтачить с девушками,в том числе найти себе подружку.Если ты такая же отчаявшаяся,как я, пошли попьём кофе и поболтаем❤️🩹
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
☣️ Токсичность ✝️ Религия
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