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Улан-Удэ
Улан-Удэ
Профиль пользователя Vitalic92
О себе
Очень люблю видеоигры на пк и консоли. Люблю читать ужасы, особенно Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги📺 Политика🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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