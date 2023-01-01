Улан-Удэ

Профиль пользователя Vitalic92

О себе Очень люблю видеоигры на пк и консоли. Люблю читать ужасы, особенно Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга

Был в сети на прошлой неделе

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