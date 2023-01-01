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Улан-Удэ
Профиль пользователя Vitalic92

фото пользователя Vitalic92

О себе

Очень люблю видеоигры на пк и консоли. Люблю читать ужасы, особенно Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги📺 Политика🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Улан-Удэ → прогуляться, перекусить

Хочу начать собирать свою библиотеку. Может прогуляемся до книжного магазина?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Emilia98

Улан-Удэ → прогуляться, перекусить

Поболтать или сходить куда-нибудь

Откликнулись 2 участника

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