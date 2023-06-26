Улан-Удэ
Профиль пользователя Qbbldla
О себе
Заканчиваю 4 курс, рост 195, люблю сладкое и кошек, по состоянию апатичен.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🏢 Работа
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 📚 Книги 🏫 Учеба
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