Главным интересом моей жизни является музыка, я занимаюсь вокалом, играю на электро и бас гитарах, играю на барабанах и на фоно. Выступаю на различных мероприятиях Также я занимаюсь дизайном интерфейсов :) А еще занимаюсь спортивным плаванием

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

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