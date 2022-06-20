Улан-Удэ
Профиль пользователя Kara3
О себе
Главным интересом моей жизни является музыка, я занимаюсь вокалом, играю на электро и бас гитарах, играю на барабанах и на фоно. Выступаю на различных мероприятиях
Также я занимаюсь дизайном интерфейсов :)
А еще занимаюсь спортивным плаванием
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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