В основном не выхожу из дома, ничем особенным не увлекаюсь, жизнь типична дом-работа. Устала от повседневной рутины, хочу найти единомышленников и завести хобби или увлечения

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💨 Кальян

💩 Странный юмор

Москва → Другое Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

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