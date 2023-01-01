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Улан-Удэ
Профиль пользователя Ekaterina_1996

фото пользователя Ekaterina_1996

О себе

Путешествую по городам России по возможности, люблю смотреть интересные фильмы, гулять и другое
Нахожусь в декрете, воспитываю сынишку

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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