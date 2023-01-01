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Улан-Удэ
Путешествую по городам России по возможности, люблю смотреть интересные фильмы, гулять и другое
Улан-Удэ
Профиль пользователя Ekaterina_1996
О себе
Путешествую по городам России по возможности, люблю смотреть интересные фильмы, гулять и другое
Нахожусь в декрете, воспитываю сынишку
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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