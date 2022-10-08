❤ Могу проводить целые дни как в сессионных играх (по типу League of Legends, Dead by Daylight и т.п.), так и в одиночных инди- или ААА-проектах, если зацепят. ❤ Время от времени читаю мангу или ранобэ, в основном фэнтези, романтику или что-то близкое к этому. Точно так же можно охарактеризовать моё отношение к аниме. ❤ Обожаю настольные игры; собираю у себя небольшую коллекцию, на данный момент имеется несколько довольно сложных игр и чуть побольше комапанейских, для чистого веселья. ❤ Постоянно слушаю музыку, когда один (80℅ времени). Любимый жанр на день определяется настроением с утра, но в последнее время чаще тяготею к русскому и зарубежному инди, постпанку. ❗Не принадлежу ни к какой группировке ни в коем случае! К кому только меня не причисляли из-за внешнего вида, поэтому отдельным пунктом. :")

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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