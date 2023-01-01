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Улан-Удэ
Профиль пользователя Arina0

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О себе

Люблю общение, разговоры на разные темы, музыку, людей близких по духу, гулять ,вкусно покушать, хорошо проводить время.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎮 Видеоигры
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