Улан-Удэ
Профиль пользователя annagluskova2

фото пользователя annagluskova2

О себе

Хочу погулять

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Улан-Удэ → пообщаться

Подругу ,адекватную

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia1808
Назарово → Другое

Хочу общаться, ищу друзей-знакомых

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