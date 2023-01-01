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Улан-Удэ
Профиль пользователя Andrey_Tugarino8

фото пользователя Andrey_Tugarino8

О себе

Привет, меня зовут Андрей я очень люблю рок фонк и очень люблю shadowraze и его песня холод . И ёще я хороший фанат Цоя мне он очень нравится и вот так буду рад знакомству

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🇬🇧 Изучение нового
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