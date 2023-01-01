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Улан-Удэ
Улан-Удэ
Профиль пользователя Andrey_Tugarino8
О себе
Привет, меня зовут Андрей я очень люблю рок фонк и очень люблю shadowraze и его песня холод . И ёще я хороший фанат Цоя мне он очень нравится и вот так буду рад знакомству
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
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