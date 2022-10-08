Улан-Удэ
Профиль пользователя Anastas12
О себе
Увлекаюсь современной хореографией а стиле хип хоп
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Странный юмор 🎮 Видеоигры
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