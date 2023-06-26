Живу в Бурятии в городе Улан-Удэ. Окончила педагогический колледж.Мне нравится читать, сейчас читаю серию книг о Гарри Поттере. Обожаю слушать Lana del rey, The Weeknd, хип-хоп 90-х Nicki Minaj и многих дугих.Люблю собак немного больше чем кошек. Нравится изучать языки неплохо знаю английский на уровне Intermediate. Ещё люблю вечерним прогулки и карамельное мороженое.Тип личности INFJ.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Улан-Удэ → сходить на мероприятие Я хочу пообщаться , особенно нсли вы любите Гарри Поттера и K-pop☀️

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