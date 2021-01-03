Ухта
Профиль пользователя Nikita23
О себе
Рыбалка, охота, анимешки, сериалы, фильмы, прогулки)
Общительный, возможно, даже интересный)))
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
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