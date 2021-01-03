Ухта
Профиль пользователя Luna_02

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О себе

Люблю смотреть фильмы и сериалы , особенно фантастику . Люблю путешествовать

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Ухта → пообщаться

Хочу найти подругу/друга по общим интересам поболтать

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