Ухта

Профиль пользователя Arbuznat

О себе Люблю водить авто и петь на ходу песни. Обожаю ходить в кино, но не смотрю ужастики и триллеры. Люблю настольные игры, любимая Алиас.

Была в сети на прошлой неделе

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