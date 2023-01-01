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Ухта
Ухта
Профиль пользователя Arbuznat
О себе
Люблю водить авто и петь на ходу песни. Обожаю ходить в кино, но не смотрю ужастики и триллеры. Люблю настольные игры, любимая Алиас.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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