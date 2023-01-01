⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Уфа
Уфа
Привет, я Юля.
Уфа
Профиль пользователя Yuna
О себе
Привет, я Юля.
Обожаю животных, веселая девушка. Очень хочу найти себе подругу или друга.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
События пользователя
Другие пользователи из города Уфа
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам