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Уфа
Профиль пользователя Yuna

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О себе

Привет, я Юля.
Обожаю животных, веселая девушка. Очень хочу найти себе подругу или друга.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Уфа → пообщаться

Буду рада пообщаться☺️ ищу родственную душу

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Откликнулся 1 участник
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