Хочу найти людей, с которыми можно спокойно пообщатся, погулять в парке, покататься на велосипеде. Не люблю фотографироваться, но люблю фотографировать окружающие предметы, природу.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📚 Книги

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Уфа.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.