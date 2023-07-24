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Уфа
Профиль пользователя Vika86

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О себе

Воспитываю сына, ищу что понравится в свободное время.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🏫 Учеба

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь💨 Кальян🎮 Видеоигры📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес
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