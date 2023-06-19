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Уфа
Профиль пользователя Valen_tina

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Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Всем хаюшки! Кто хочет куда нибудь сходить вечерком? Одной скучно😄

маленькое фото пользователя Indira
маленькое фото пользователя ProstoDima
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vladka

Уфа → другое

Потусить сегодня

Откликнулось 10 участников

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Уфа → сходить на мероприятие

Радоваться жизни🥳🎉🙃🙂

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