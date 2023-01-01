Уфа

Профиль пользователя StupidSmartAss

О себе Очень люблю хорошее кино, особенно люблю фильмы и сериалы снятые в стиле "реализма". Занимаюсь в тренажёрном зале, недавно начал бегать, зимой люблю лыжи. Люблю хорошие книги. Интересуюсь историей, научпопом и фэнтези.

Был в сети на прошлой неделе

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