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Уфа
Профиль пользователя StupidSmartAss

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О себе

Очень люблю хорошее кино, особенно люблю фильмы и сериалы снятые в стиле "реализма". Занимаюсь в тренажёрном зале, недавно начал бегать, зимой люблю лыжи. Люблю хорошие книги. Интересуюсь историей, научпопом и фэнтези.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно📚 Книги📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
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