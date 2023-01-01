⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Уфа
Уфа
Уфа
Профиль пользователя StupidSmartAss
О себе
Очень люблю хорошее кино, особенно люблю фильмы и сериалы снятые в стиле "реализма". Занимаюсь в тренажёрном зале, недавно начал бегать, зимой люблю лыжи. Люблю хорошие книги. Интересуюсь историей, научпопом и фэнтези.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно📚 Книги📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
Не нравится:
Другие пользователи из города Уфа
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам