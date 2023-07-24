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Уфа
Уфа
Профиль пользователя sssnowww
О себе
работаю, работаю и еще раз работаю (и периодически думаю об увольнении, но кушать хочется почти всегда). в свободное время смотрю сериалы, читаю фанфики или играю в геншин и стар рейл
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
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