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Уфа
Профиль пользователя sssnowww

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О себе

работаю, работаю и еще раз работаю (и периодически думаю об увольнении, но кушать хочется почти всегда). в свободное время смотрю сериалы, читаю фанфики или играю в геншин и стар рейл

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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