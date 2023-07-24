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Уфа
Профиль пользователя Snaffi

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О себе

Меня зовут Стефан, люблю читать, играть.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Уфа → сходить на мероприятие

Кто-нибудь на ATL идёт?

Челябинск → пообщаться

Го в Divinity OS первую или варфрейм.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastasia_buble

Калининград → пообщаться

Поиграть с кем нибудь наконец таки в DND в дискорде!🗡️♥️

Откликнулся 1 участник

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