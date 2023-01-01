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Уфа
Профиль пользователя shrek

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О себе

не знаю что тут писать. ищу тут друзей, общения, все что угодно, но что то хорошее желательно 🐥🦧

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие
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