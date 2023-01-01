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Уфа
Уфа
Профиль пользователя Shlepok
О себе
Обычный,простой, готовый к новым знакомствам и общению
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏢 Работа💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные✝️ Религия🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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