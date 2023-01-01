⬅️ Посмотреть других пользователей в Уфе

Уфа
Профиль пользователя Shlepok

фото пользователя Shlepok

О себе

Обычный,простой, готовый к новым знакомствам и общению

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏢 Работа💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные✝️ Религия🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Уфа → пообщаться

Да просто пообщаться. Познакомится. Как то одиноко а то.

маленькое фото пользователя valya33
маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулись 2 участника

Уфа → прогуляться, перекусить

Кофе, питса.кальян и вискарь. Что вам по душе)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 383 участника

маленькое фото пользователя Nadya_k

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу интересных собеседников:))))

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Luzesar

Уфа → пообщаться

Буду рада общению! Ищу подруг

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Artemiia

Уфа → пообщаться

Можно поговорить

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alenkaa1

Уфа → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять сегодня?)

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Уфа

маленькое фото пользователя Arvi
маленькое фото пользователя NIKA2121
маленькое фото пользователя Aleksss
маленькое фото пользователя TiSa0
маленькое фото пользователя HimeRa
маленькое фото пользователя GavriilUfa
маленькое фото пользователя Kirill93
маленькое фото пользователя marihuana
маленькое фото пользователя Okmzfk
маленькое фото пользователя DMOND
маленькое фото пользователя Adam_0891
маленькое фото пользователя Ziliya
маленькое фото пользователя Bibip_29
маленькое фото пользователя Spinningist
маленькое фото пользователя Lera36
маленькое фото пользователя Margariiiit
маленькое фото пользователя Jugry
маленькое фото пользователя OpenUp
маленькое фото пользователя Feyruz
маленькое фото пользователя WitchOnTheBeach
маленькое фото пользователя RuslanUfa
маленькое фото пользователя Alex338
маленькое фото пользователя Indira
маленькое фото пользователя Panda18
маленькое фото пользователя NikitaVV
маленькое фото пользователя DaR1K
маленькое фото пользователя Noten
маленькое фото пользователя Enikta

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам