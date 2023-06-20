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Уфа
Я люблю петь ) В музыке я меломан .
Уфа
Профиль пользователя Sheikh7
О себе
Я люблю петь ) В музыке я меломан .
Люблю обсуждать разное , размышлять на какие то темы . Вообщем не хочу говорить тут много , было бы нарвало интересней раскрыться в общении ) так что летс гоу )
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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