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Уфа
Профиль пользователя Sheikh7

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О себе

Я люблю петь ) В музыке я меломан .
Люблю обсуждать разное , размышлять на какие то темы . Вообщем не хочу говорить тут много , было бы нарвало интересней раскрыться в общении ) так что летс гоу )

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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