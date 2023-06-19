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Уфа
Профиль пользователя Saprykin

фото пользователя Saprykin

О себе

Я профессионально занимаюсь рекламой
Хорошо рисую, разбираюсь в искусстве, играю на гитаре, пишу музыку. Читаю книги

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Пойдём в кафешку

Уфа → прогуляться, перекусить

Кто хочет попить кофе в арт квадрате?

маленькое фото пользователя Luzesar
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alenkaa1

Уфа → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять сегодня?)

Откликнулись 3 участника

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