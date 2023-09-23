Уфа

Профиль пользователя RuslanUfa

О себе Открытый, весёлый и общительный, иногда даже душевный. Но всегда остаюсь "вещью в себе".

Был в сети на прошлой неделе

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