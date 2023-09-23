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Уфа
Профиль пользователя RuslanUfa

фото пользователя RuslanUfa

О себе

Открытый, весёлый и общительный, иногда даже душевный. Но всегда остаюсь "вещью в себе".

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность
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