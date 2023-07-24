Работаю вахтовым методом. Есть молодой человек и 2 кошки. Смотрю сериалы/аниме/фильмы. Жанр и происхожден е не особо важны, главное чтобы зацепил Играю в Overwatch, Paladins, Genshin Impact. Люблю иногда выпить. Курю

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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