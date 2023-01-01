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Уфа
Уфа
Профиль пользователя Regina_95
О себе
Очень люблю общение на разные темы. Так же нравятся прогулки и посиделки в кафе
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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