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Уфа
Профиль пользователя Regina_95

фото пользователя Regina_95

О себе

Очень люблю общение на разные темы. Так же нравятся прогулки и посиделки в кафе

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

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Уфа → пообщаться

Не грусти, давай пиши )))

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Откликнулся 1 участник
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