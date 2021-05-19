Уфа
Профиль пользователя ProstoDima

фото пользователя ProstoDima

О себе

Катаюсь на велосипеде, играю в волейбол. Работаю на работе, работаю в деревне. Редкие выезду на природу. Счастлив

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные

События пользователя

Нефтеюганск → другое

Прогуляться по городу

Уфа → прогуляться, перекусить

Велосипедом по Уфе

Астрахань → прогуляться, перекусить

Добрый день, вечер, утро.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Luzesar
Уфа → Другое

Прогуляться или Сходить в кино

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