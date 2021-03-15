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Уфа
Профиль пользователя Ognevichka

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О себе

Что я планирую делать в ближайшие годы: создать бренд одежды для девушек; снять сериал по своей книге; создать ютуб канал на английском языке про путешествия по России 📽✍️😊
люблю готовить, гулять, общаться про интересное. не умею кататься на велике 🥲
«Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей». Элеонора Рузвельт
Насчёт последнего у меня сомнения, ведь идеи и события создают люди ))

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность
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