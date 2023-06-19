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Уфа
Профиль пользователя nobi

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О себе

Я создаю стартапы преимущественно для бизнеса, сейчас запускаю также стартап по корму для питомцев.
Люблю видео игры, аниме, сериалы.

У меня как правило 3 состояние я либо работаю, играю, сплю.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Поиграть с кем-то в ворота болдура 3

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Откликнулись 2 участника
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