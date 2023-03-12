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Уфа
Профиль пользователя NIKA2121

фото пользователя NIKA2121

О себе

,занимаюсь танцами, хожу в спорт зал, увлекаюсь кино и театром, увлекаюсь путешествиями

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🏫 Учеба💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🎮 Видеоигры
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