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Уфа
Профиль пользователя Mr_Rigos

фото пользователя Mr_Rigos

О себе

Занимаюсь спортом люблю готовить

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить
Попить кофе с девушкой из Уфы ))😊
Уфа → прогуляться, перекусить
Хочу поиграть в бильярд или боулинг сходить в кино или кафе ))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
маленькое фото пользователя Mary280
Тында → Другое
Хочу пообщаться, чтобы весело провести время✌🏻😁
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Погулять в уфе
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