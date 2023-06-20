⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Уфа

Уфа
Профиль пользователя Milla99

фото пользователя Milla99

О себе

Приехала в Уфу, спустя 6 лет, друзья есть, но мало, не хватает общения, вообще ищу подруг

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Гулянки( я не знаю что тут еще писать😂)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alenkaa1

Уфа → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять сегодня?)

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Уфа

маленькое фото пользователя HAYNurVICE
маленькое фото пользователя Eldar_Ufa
маленькое фото пользователя shrek
маленькое фото пользователя VeronikaDV
маленькое фото пользователя Umed1202
маленькое фото пользователя Noten
маленькое фото пользователя Maksone
маленькое фото пользователя Lera36
маленькое фото пользователя Love17
маленькое фото пользователя Citrusfruit
маленькое фото пользователя Annawi
маленькое фото пользователя Okmzfk
маленькое фото пользователя Reggun
маленькое фото пользователя Alina07232
маленькое фото пользователя Elis20
маленькое фото пользователя Irina27
маленькое фото пользователя adelway
маленькое фото пользователя Kabar07
маленькое фото пользователя Denu
маленькое фото пользователя Kwarnii
маленькое фото пользователя Yuna
маленькое фото пользователя Valen_tina
маленькое фото пользователя Alenkaa1
маленькое фото пользователя nJl10IIIkuH
маленькое фото пользователя Masha134
маленькое фото пользователя Natali_S005
маленькое фото пользователя Magic987
маленькое фото пользователя Aigul1021

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам