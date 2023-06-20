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Уфа
Уфа
Профиль пользователя Milla99
О себе
Приехала в Уфу, спустя 6 лет, друзья есть, но мало, не хватает общения, вообще ищу подруг
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн
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