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Уфа
Профиль пользователя Masha134

фото пользователя Masha134

О себе

Работаю менеджером по персоналу, занимаюсь в спортзале, планирую научиться танцевать, люблю гулять и слушать музыку, люблю кофе

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NIKA2121

Уфа → прогуляться, перекусить

29 октября хеллуин в термах тепло , сходить вместе поплавать , повеселиться

Откликнулся 1 участник

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