Уфа
Профиль пользователя marihuana
О себе
мне 17. люблю рисовать, делать браслеты лазать по горам и деревьям и разговаривать тоже люблю!
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
Участие в других событиях
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Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!
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Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?
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