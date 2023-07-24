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Уфа
Профиль пользователя Margariiiit

фото пользователя Margariiiit

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

☣️ Токсичность🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Reginleyw

Уфа → прогуляться, перекусить

Пообщаться, покидаться мемами

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Iluza

Уфа → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей которые смотрят аниме, играют в Genshin Impact.....

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Elis20

Уфа → другое

Пообщаться и найти подруг))

Откликнулся 1 участник

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