Уфа
Профиль пользователя Maksone

фото пользователя Maksone

О себе

Нравится гулять по городу и разговаривать

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Вечерняя прогулка по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Veronika1999
Уфа → Другое

Хорошо провести время

маленькое фото пользователя Vladka
Уфа → Другое

Потусить сегодня

маленькое фото пользователя Qwiky
Уфа → Другое

Попить кофе

маленькое фото пользователя Luzesar
Уфа → Другое

Прогуляться или Сходить в кино

маленькое фото пользователя Svetsans
Уфа → Другое

Хочу на шопинг

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