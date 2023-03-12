Уфа
Профиль пользователя Luzesar

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О себе

Привет. Я, Настя.
Ищу подружайку, такую же немного дурену, но искреннюю и с чувством юмора😃 С радостью пообщаюсь, если даже ты из другого города
Люблю открытость, честность.
Вечерами гуляю, читаю и не могу без музыки.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Прогуляться или Сходить в кино

Уфа → пообщаться

Буду рада общению! Ищу подруг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Qwiky
Уфа → Другое

Попить кофе

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